Россия прогнозирует рост мирового спроса на продукцию нефтехимии на 3,7—4% ежегодно до 2035-го

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прогнозирует рост мирового спроса на продукцию нефтехимии в среднем на 3,7—4% ежегодно в ближайшие 15 лет. Кроме того, он обратил внимание, что она отличается высокой маржинальностью.

«Каждая тонна сырья — нафты, СУГов [сжиженные углеводородные газы], этана — дает прирост добавленной стоимости в 1,5—4 раза относительного базового сырья», — написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Он убежден, что в ближайшие несколько лет доля нефтегазохимии в структуре потребления нефти и газа продолжит расти. Благодаря этому формируется хороший потенциал для ее развития.

Новак обратил внимание, что из объема производства СУГ в 16 млн тонн в нефтехимии используется только 5,8 млн. Из порядка 11 млн тонн этана выделяется для переработки всего около 700 тысяч тонн.

Татьяна Демина