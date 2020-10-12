Евросоюз продлил санкции против России

Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

Сейчас ограничительные меры действуют в отношении девяти человек: пять связаны с химическими нападениями в Сирии, и четыре — с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери (в их числе обвиненные Великобританией в химическом нападении на Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов).

pixabay.com

Также Евросоюз ввел санкции в отношении одной организации — сирийского Центра научных исследований и изысканий, передает ТАСС.

На прошлой неделе СМИ узнали о подготовке властями Франции и Германии пакета санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Они могут затронуть представителей ГРУ.

