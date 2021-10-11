Родители учеников расстрелянной в Казани гимназии обратились к Путину и Бастрыкину

Фото: «Реальное время»/Максим Платонов

Обращение в адрес президента России и председателя СКР направил коллектив родителей учащихся гимназии №175 Казани. Подписавшиеся просят «внимания и содействия в вопросе закрытия уголовного дела против директора гимназии Амины Валеевой и пересмотре деталей в части ее обвинения», сообщил «Реальному времени» подключившийся к защите директора казанский адвокат Руслан Нагиев.



«Считаю, обвинения абсолютно необоснованны и надуманны. Более того, убежден, благодаря действиям директора гимназии удалось сохранить жизни многих детей и педагогов», — заявил адвокат, которому ранее приходилось бывать на родительских собраниях в гимназии №175 Казани.

По словам Нагиева, защита намерена добиваться «полного оправдания Валеевой Амины Салимгараевны».

Адвокат также опроверг информацию соцсетей о сборе денежных средств на защиту Валеевой. «Официально заявляю, что в действительности никакого сбора средств не проводится, прошу граждан не попадаться на уловки мошенников...»

А еще Нагиев напомнил, что в свое время глава государства высоко оценил действия всего коллектива гимназии и привел цитату из выступления Путина: «...И учителя, и все сотрудники в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг».