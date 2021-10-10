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Умер поэт и журналист Тимур Алдошин

19:49, 10.10.2021
Умер поэт и журналист Тимур Алдошин
Фото: pxhere.com

В Казани скончался известный поэт, журналист Тимур Алдошин, сообщил «Реальному времени» собственный источник.

Он учился в КАИ, Алдошин работал корреспондентом в местных газетах, литературным редактором журнала «Квадратное колесо». При Казанском государственном университете вел литобъединение «ARS Poetica» с 2002 по 2006 год. Алдошин публиковался в журналах «Новая Юность», «Октябрь», «Идель», «Казанский альманах», антологии «Нестоличная литература».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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