Врио министра МЧС России прибыл в Набережные Челны

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Врио министра МЧС России Александр Чуприян и рабочая группа прибыли в Набережные Челны. Они сразу отправились на вертолете в Мензелинск, чтобы осмотреть место происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Чуприян проведет координационное совещание. На базе ГУ МЧС России по РТ продолжает работать оперативный штаб. Психологи МЧС России оказывают экстренную психологическую помощь и информационную поддержку на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Набережные Челны вылетел спецборт МЧС России. Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек.

Алексей Нечаев