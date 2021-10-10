В России разработали новый беспилотник

В эфире телеканала «Звезда» генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков сообщил, что в России разработан беспилотный летательный аппарат (БЛА), способный выполнять функции самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ).

— А вот это — не только разведывательный аппарат и не столько разведывательный аппарат, это — принципиально новое для нашей страны направление развития крупноразмерных беспилотных комплексов, это — самолет радиолокационного дозора и наведения. Аналог А-50 и перспективных самолетов этого направления, — сказал он.

Весной в подмосковной Дубне начали строить первый в России завод по серийному производству беспилотников. Организатором выступит компания «Кронштадт».

Алексей Нечаев