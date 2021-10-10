Действие «Пушкинской карты» предложили распространить на учителей

Фото: Максим Платонов

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство рассмотрит возможность распространения действия «Пушкинской карты» на учителей, сообщает ТАСС.

— Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея, — сказал он, отвечая на вопрос одного из участников Всероссийского экспертного педагогического совета о такой возможности.

Фото: Максим Платонов

Реализация инициативы требует дополнительных затрат, добавил он.

Татарстан попал в десятку регионов, в которых чаще всего приобретали билеты по «Пушкинской карте». Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта для молодежи от 14 до 22 лет, которой можно расплатиться при покупке билетов на культурные мероприятия. В период с сентября по декабрь 2021 года на банковские карты перечислят 3 тыс. рублей. В следующем году номинал может составить 5 тыс. рублей на календарный год.

Алексей Нечаев