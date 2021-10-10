Следком показал видео с места крушения самолета L-410 в Татарстане

Фото: МЧС РФ по РТ

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолета L-410 в Татарстане. Можно увидеть, что хвостовая часть не сильно пострадала. Перед самолета практически не сохранился.

Следователи-криминалисты военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу изымают предполетную документацию, допрашивают очевидцев и проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии в Мензелинске. Об этом сообщает СК России.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. В 384 военном следственном отделе СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.

Алексей Нечаев