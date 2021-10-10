После крушения самолета в Татарстане возбудили уголовное дело
В Татарстане возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна» после жесткой посадки самолета L-410 в Мензелинске. Уголовное дело возбудил Военный Следственный комитет.
Дело возбуждено по ч.3 ст 263.
Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились парашютисты и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 15 человек.
Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».
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