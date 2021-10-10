Следователи изъяли предполетную документацию после трагедии в Мензелинске

Фото: МЧС РТ

Следователи-криминалисты военного следственного управления СК РФ по Центральному военному округу изымают предполетную документацию, допрашивают очевидцев и проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии в Мензелинске. Об этом сообщает СК России.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. В 384 военном следственном отделе СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.



Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева