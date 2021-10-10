Начальник аэроклуба: крушение L-410 нельзя было предотвратить, когда самолет уже находился в воздухе

Фото: Ирина Плотникова

Начальник Мензелинского филиала Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов сообщил, что крушение L-410 в Татарстане нельзя было предотвратить, когда самолет уже находился в воздухе.

Он рассказал, что на высоте 70 метров прозвучало сообщение, что произошел отказ двигателя, при этом взлет прошел нормально. Экипаж действовал согласно всем инструкциям , но не смог «сделать посадку грамотно», сообщил он ТАСС.

Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. 11 октября в Татарстане объявлен днем траура.

Алексей Нечаев