Новости спорта

17:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» уверенно обыграл «Барыс»

16:39, 10.10.2021
«Ак Барс» уверенно обыграл «Барыс»
Фото: vk.com/hcakbars

«Ак Барс» победил в гостях у «Барыса» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Кристиан Хенкель открыл счет в матче на 5-ой минуте первого периода. Через несколько минут Дмитрий Кагарлицкий увеличил отрыв. Якоб Берглунд спустя минуту отыграл одну шайбу. Николай Коваленко забросил третью шайбу «Ак Барса» на 24-ой минуте. На 28-ой минуте отличился Кирилл Панюков из казанского клуба. Валерий Орехов на 31-ой минуте забил вторую шайбу гостей. После пятую шайбу в вороту «Барыса» забросил Данис Зарипов. Затем Кагарлицкий сделал дубль. В третьем периоде Егор Шалапов сделал счет 6:3.

Ранее «Ак Барс» дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Алексей Нечаев
СпортХоккей

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также