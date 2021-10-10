«Ак Барс» уверенно обыграл «Барыс»
«Ак Барс» победил в гостях у «Барыса» (6:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кристиан Хенкель открыл счет в матче на 5-ой минуте первого периода. Через несколько минут Дмитрий Кагарлицкий увеличил отрыв. Якоб Берглунд спустя минуту отыграл одну шайбу. Николай Коваленко забросил третью шайбу «Ак Барса» на 24-ой минуте. На 28-ой минуте отличился Кирилл Панюков из казанского клуба. Валерий Орехов на 31-ой минуте забил вторую шайбу гостей. После пятую шайбу в вороту «Барыса» забросил Данис Зарипов. Затем Кагарлицкий сделал дубль. В третьем периоде Егор Шалапов сделал счет 6:3.
Ранее «Ак Барс» дома проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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