Virtus.pro прошла в плей-офф The International 10 со второго места

Российская организация Virtus.pro прошла в верхнюю сетку плей-офф чемпионата мира по Dota 2 — The International 10, гарантировав себе второе место в группе A.

Это стало возможным благодаря тому, что конкуренты за вторую строчку — команда OG поделила очки с Invictus Gaming в заключительном туре группового этапа. Такой исход матча лишил команду Йохана n0tail Сундштайна шансов опередить VP.

Ранее первую строчку в группе себе обеспечила китайская команда Invictus Gaming, завершившая этап без поражений, с шестью победами и двумя ничьими. OG, Evil Geniuses, Team Undying и T1 поборются за еще два места в плей-офф.

Следующая стадия TI10 стартует 12 октября. Матчи плей-офф пройдут на сцене Национального стадиона в Бухаресте.