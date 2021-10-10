ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410
До окончания расследования причин крушения самолета в Татарстане ДОСААФ России приостановило все полеты самолетов типа L-410, сообщает ТАСС.
— По указанию председателя ДОСААФ России Александра Колмакова все полеты самолетов типа L-410 приостановлены до окончания расследования, — сообщили в обществе.
По предварительной информации сообщается, что причиной крушения стала техническая поломка.
Сегодня в Мензелинске разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились 20 парашютистов и два пилота. По последним данным, при крушении погибли 16 человек. В 384 военном следственном отделе СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование уголовного дела продолжается.
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