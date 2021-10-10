На борту разбившегося в Татарстане L-140 находились жители семи регионов России

Фото: МЧС РТ

В пресс-службе президента Татарстана рассказали о тех, кто находился на борту потерпевшего крушение L-140. На борту находились люди из семи регионов России

Больше всего в самолете находилось жителей Татарстана, все девять человек погибли. Шестеро пострадавших приехали из Уфы, из них четверо погибли и двое выжили. Из Удмуртии на борту самолета было три человека, из которых один выжил и двое погибли. По одному пассажиру было из Кировской, Челябинской областей, Йошкар-Олы и Ульяновска. Из низ погиб только челябинец.

Напомним, сегодня утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-140, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили.



11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета.



Ольга Шагиева