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Выжившие при крушении L-140 в Татарстане, в основном, получили переломы

13:33, 10.10.2021
Выжившие при крушении L-140 в Татарстане, в основном, получили переломы
Фото: кадр видео

Выжившие при крушении самолета в Мензелинской районе Татарстана, в основном, получили переломы. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Рустаму Минниханову доложили о состоянии пострадавших. Основные травмы — переломы.

«Главное нет травм головы и шеи, что позволяет сохранять стабильное состояние пострадавши», — говорится в сообщении.

Президент Татарстана находится в БСМП Набережных Челнов, где находятся все пострадавшие при крушении L-140. Во второй половине дня из Москвы в Татарстан вылетит спецборта с врачами. В Татарстане медики проведут консилиум и примут решение, кого транспортировать в столицу.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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