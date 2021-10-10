Выжившие при крушении L-140 в Татарстане, в основном, получили переломы

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Выжившие при крушении самолета в Мензелинской районе Татарстана, в основном, получили переломы. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Рустаму Минниханову доложили о состоянии пострадавших. Основные травмы — переломы.

«Главное нет травм головы и шеи, что позволяет сохранять стабильное состояние пострадавши», — говорится в сообщении.

Президент Татарстана находится в БСМП Набережных Челнов, где находятся все пострадавшие при крушении L-140. Во второй половине дня из Москвы в Татарстан вылетит спецборта с врачами. В Татарстане медики проведут консилиум и примут решение, кого транспортировать в столицу.



Ольга Шагиева