Президент Татарстана прибыл в БСМП Набережных Челнов
Президент Татарстана прибыл в БСМП Набережных Челнов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
В БСМП Набережных Челнов сейчас находятся пострадавшие при крушении самолета в Мензелинске. По данным ТАСС, их планируют отправить на лечение в Москву.
Во второй половине дня из Москвы вылетит спецборта с врачами. В Татарстане медики проведут консилиум и примут решение, кого транспортировать в столицу.
Напомним, сегодня утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-140, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили.
11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета.
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