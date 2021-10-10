Президент Татарстана прибыл в БСМП Набережных Челнов

Фото: кадр видео пресс-службы президента РТ

Президент Татарстана прибыл в БСМП Набережных Челнов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

В БСМП Набережных Челнов сейчас находятся пострадавшие при крушении самолета в Мензелинске. По данным ТАСС, их планируют отправить на лечение в Москву.

Во второй половине дня из Москвы вылетит спецборта с врачами. В Татарстане медики проведут консилиум и примут решение, кого транспортировать в столицу.

Напомним, сегодня утром под Мензелинском потерпел крушение легкомоторный L-140, на борту которого были 20 парашютистов и 2 пилота. 16 человек погибли, шестеро выжили.



11 октября в Татарстане объявляется днем траура в связи с крушением самолета.



Ольга Шагиева