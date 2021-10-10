У ДОСААФ не было нареканий к работе аэроклуба в Мензелинске

Фото: МЧС РТ

Нареканий к работе аэроклуба в Мензелинске у ДОСААФ не было. Об этом заявил директор Приволжского АСК ДОСААФ России Равиль Нурмехаметов.



«Нареканий по работе Мензелинского аэроклуба не было, мы лучшие, мы входим в пятерку лучших клубов, проводили два чемпионата Европы, чемпионат мира, 16 чемпионатов России, кубки Татарстана. Здесь тренируются космонавты», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что сегодня утром в Мензелинске потерпел крушение легкомоторный самолет с парашютистами. Воздушное судно принадлежало Мензелинскому аэроклубу. Минздрав России сообщил, что в результате падения самолёта L-410 в Татарстане погибли 16 человек.



Подробнее о жесткой посадке самолета — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева