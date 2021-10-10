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В Боливии разбился самолет с сотрудниками Минздрава

09:20, 10.10.2021

В Боливии разбился самолет, на борту которого находились сотрудники Министерства здравоохранения страны. Об этом сообщил президент Болиивии Луис Арсе в Twitter.

По его словам, погибли шесть человек: четверо медиков и два пилота.

«Мы потрясены авиакатастрофой в Пандо, в которой погибло шесть человек. Мы поручили соответствующим органам выяснить причины аварии. Выражаем соболезнования семьям погибших»,— написал господин Арсе.

Минздрав Боливии сообщил, что медики исследовали методы борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья.

Причины падения самолета пока не выяснены.

Ранее в Подмосковном районе Лыткарино упал вертолет Robinson, на борту которого находились три человека.

Ольга Шагиева
Общество

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