В Подмосковье упал вертолет, по предварительным данным, три человека погибли

В Подмосковном районе Лыткарино упал вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.



По предварительным данным, три человека — мужчина и женщина, находящиеся на борту, погибли в результате падения. Как уточняет ТАСС, разбившийся вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. Основная версия крушения — отказ техники и ошибка пилота.

Фотографии крушения и видеозапись публикует telegram-канал «112». По его данным, борт взлетал с аэродрома Мячково.

Днем 22 сентября с радаров пропал самолет Ан-26 под Хабаровском во время технического полета. В это время он находился на сверхнизкой высоте. По факту потери связи с Ан-26 в Хабаровском крае 22 сентября следственные органы Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело.

На борту самолета находился экипаж из шести человек. Все они погибли. Их останки обнаружили на месте крушения судна. На месте падения самолета Ан-26 нашли и изъяли бортовые самописцы. На них записаны переговоры членов экипажа и технические параметры полета.

Маргарита Головатенко