Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении в Казани, извинился перед спортсменкой

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов, обвинивший олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в грубом поведении на матче в Казани, извинился перед спортсменкой. Об этом пишет портал «Чемпионат».

По его словам, СМИ неверно истолковали его слова, из-за чего локальный конфликт вылился в скандал.

«Сейчас он улажен, мы пообщались. Прошу извинения у Алины и ее семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей», — приводит его слова издание.



Он добавил, что ранее с фигуристкой случались неприятные инциденты на аренах. Ее караулили у туалета, хватали за руку.

Журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» в грубой форме потребовала удалить фото с ней. Она пригрозила представителю прессы судом и собственными «связями».



Ольга Шагиева