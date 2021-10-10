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Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении в Казани, извинился перед спортсменкой

07:55, 10.10.2021 1
Журналист, обвинивший Загитову в грубом поведении в Казани, извинился перед спортсменкой
Фото: vk.com/eteritutberidze

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Рустам Имамов, обвинивший олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову в грубом поведении на матче в Казани, извинился перед спортсменкой. Об этом пишет портал «Чемпионат».

По его словам, СМИ неверно истолковали его слова, из-за чего локальный конфликт вылился в скандал.

«Сейчас он улажен, мы пообщались. Прошу извинения у Алины и ее семьи, болельщиков, поскольку я не знал изначально всех деталей», — приводит его слова издание.

Он добавил, что ранее с фигуристкой случались неприятные инциденты на аренах. Ее караулили у туалета, хватали за руку.

Журналист «Спорт-Экспресса» Рустам Имамов рассказал, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ак Барсом» и магнитогорским «Металлургом» в грубой форме потребовала удалить фото с ней. Она пригрозила представителю прессы судом и собственными «связями».

Ольга Шагиева
ОбществоСпорт Татарстан

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