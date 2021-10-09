В Казани пожарные спасли из горящей квартиры женщину

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В 11.49 поступило сообщение, что в Казани по адресу ул. Исхаки, 1 произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Загорелась квартира на третьем этаже. Пожарные спасли из горящей квартиры женщину и переделали ее врачам. В 12.06 зафиксирована ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила примерно 3 кв.м — возгорание произошло на кухне. Причина случившегося устанавливается.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Недавно в Казани на пожаре в квартире спасли мужчину. С диагнозом «отравление продуктами горения» его госпитализировали в 7-ю горбольницу.



Алексей Нечаев