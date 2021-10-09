Прокуратура организовала проверку из-за окрашивания рек Перми в зеленый цвет
Пермская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взяты пробы сточных вод, запрошена информация из контрольно-надзорных органов, ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» о выданных решениях предоставления водных объектов в пользование в целях сброса стоков и прочее.
По результатам проверки будет дана правовая оценка ситуации. В случае выявления нарушений будут приняты акты прокурорского реагирования.
В сентябре озеро в Ново-Савиновском районе Казани окрасилось в неестественный красный цвет, сообщили местные жители. По их словам, от него исходит неприятный запах, который ощущается в квартирах домов №64 и №66 на улице Адоратского.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым