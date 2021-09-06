В Казани озеро окрасилось в красный цвет

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Озеро в Ново-Савиновском районе Казани окрасилось в неестественный красный цвет, сообщили местные жители.



По их словам, от него исходит неприятный запах, который ощущается в квартирах домов №64 и №66 на улице Адоратского. Жители считают, что вода могла приобрести такой цвет и запах из-за загрязнения химикатами.

Отмечается, что странная ситуация с озером наблюдается на протяжении двух недель. Сначала налет был белым, теперь — красный.

Казанцы намерены обратиться к экологам, сообщает «Татарстан-24".

В конце августа поменяла цвет вода на озере Нижний Кабан. Цвет стал молочным.

Маргарита Головатенко