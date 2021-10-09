Российские компании организовали вывозные рейсы из Марокко после приостановки авиасообщения

Фото: Максим Платонов

Российские авиакомпании организовали вывозные рейсы из Марокко для российских туристов в связи с тем, что африканская страна решила остановить прямое авиасообщение между государствами, сообщило посольство России в Марокко.

— В связи с приостановкой прямого авиасообщения между Марокко и Россией авиакомпании «Аэрофлот» и S7 организуют вывозные рейсы из Касабланки по следующему графику: «Аэрофлот»: 9 и 16 октября; S7: 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября, — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Фото: Максим Платонов

Рейсами смогут воспользоваться граждане РФ, находящиеся в Марокко, а также марокканцы, обучающиеся в российских вузах.

Власти Марокко сообщили о временной остановке авиасообщения с Россией с 5 октября. Посольство РФ не поясняет причины такого решения властей Марокко.

Алексей Нечаев