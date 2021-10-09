В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после избиения военнослужащего
Военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев сообщил, что следствие возбудило уголовное дело по двум статьям по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае.
Прокурор рассказал «Российской газете», что после проверки нашли подтверждение факты неуставных отношений и вымогательства.
Проверка установила, что два водителя, солдаты-срочники из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торчоков, а также контрактник Ринат Гашимов неоднократно избивали солдата срочной службы Ислама Алиева. Все подозреваемые задержаны.
Накануне общественный резонанс вызвало видео, на котором мужчина избивает ногами лежащего на полу солдата.
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