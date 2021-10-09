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Соцсети: казанцы стояли в очереди за картошкой в 5:30 утра — видео

14:41, 09.10.2021
Соцсети: казанцы стояли в очереди за картошкой в 5:30 утра — видео
Фото: pxhere.com

Сегодня в 5:30 утра около ТЦ на улице Ленинградской казанцы стояли в очереди за картошкой. Видео с места события было опубликовано в популярной группе в социальной сети.

Можно увидеть несколько десятков человек, которые стоят на улице. Автор сообщает, что все они жду автомобиль, с которого будут продавать картофель.

В августе кабмин Татарстана одобрил предложение Минсельхоза РТ о проведении ярмарок в целях сдерживания роста цен на продукты питания и обеспечения населения сельхозпродукцией и продовольственными товарами повседневного спроса.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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