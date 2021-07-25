Минземимущества Татарстана выставило на торги два снегохода и Audi А8

Минземимущества Татарстана объявило о торгах по продаже двух снегоходов и автомобиля Audi А8, такая информация есть в материалах на сайте ведомства.



Минземимущества РТ продает снегоходы «БУРАН» СБ-640А 2000 года выпуска, каждый чуть более чем за 25 тысяч рублей. У одного из них треснуто защитное стекло и гусеницы, отсутствуют АКБ, тормозная система, ключ зажигания и глушитель. У другого не запускается двигатель, сломано сиденье и тоже треснутые гусеницы, отсутствие АКБ и глушитель.

На торги выставлен автомобиль AUDI А8L за 2,2 млн рублей. Пробег — 232 тысячи километров, год изготовления — 2016. У авто разбит задний левый фонарь и поцарапан кузов.

В апреле Минземимущества Татарстана объявляло о продаже двух гаражей в казанском ГСК «Авангард» на Бондаренко, 1.

Маргарита Головатенко