Восемь соцобъектов в Татарстане отремонтируют на 88,7 млн рублей

В Татарстане отремонтируют центры занятости, реабилитационные центры и психоневрологические интернаты. Всего восемь объектов. На эти цели направят 88,7 млн рублей.

Согласно документации тендера на портале госзакупок, почти 19 млн руб. будет потрачено на капремонт Центра занятости населения Московского района Казани. На ремонт Казанского психоневрологического интерната с приобретением мебели и оборудования выделили 14,3 млн руб. Еще 13,6 млн направят на капремонт Центра занятости населения в Альметьевске.

Также на 9,7 млн руб. будет отремонтирован Зеленодольский психоневрологический интернат и на 8,4 млн Ново-Чурилинский психоневрологический интернат в Арском районе. 7,7 млн руб. направят на ремонт Центра социального обслуживания населения «Изгелек» в селе Большая Атня. 15,7 млн получит на ремонт Кайбицкий дом-интернат для престарелых и инвалидов.



Фото: kzn.ru (архив)

На капремонт реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнечный» направят менее 1 млн рублей.

Вчера в Казани открыли студию раннего плавания «Океанит», в котором ранее располагалась котельная МУП «Казэнерго».



Ольга Шагиева