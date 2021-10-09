В ОНК назвали унизительными условия содержания экс-замминистра просвещения Раковой в изоляторе

Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в СИЗО в одной камере с «уголовницей», рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она заявила, что условия содержания Раковой в изоляторе временного содержания являются «унизительными».

Согласно закону, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, должны содержать отдельно от людей, которые ранее находились в местах лишения свободы.

Фото: edu.gov.ru

«Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», — написала Меркачева в Facebook.

Также, по слова Меркачевой, Ракову лишали самого необходимого, в том числе, воды.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Ольга Шагиева