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В ОНК назвали унизительными условия содержания экс-замминистра просвещения Раковой в изоляторе

09:09, 09.10.2021 5
В ОНК назвали унизительными условия содержания экс-замминистра просвещения Раковой в изоляторе
Фото: edu.gov.ru

Бывший вице-президент Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марина Ракова находится в СИЗО в одной камере с «уголовницей», рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Она заявила, что условия содержания Раковой в изоляторе временного содержания являются «унизительными».

Согласно закону, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, должны содержать отдельно от людей, которые ранее находились в местах лишения свободы.

Фото: edu.gov.ru

«Пять часов женщина провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления. Татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом», — написала Меркачева в Facebook.

Также, по слова Меркачевой, Ракову лишали самого необходимого, в том числе, воды.

Марина Ракова проходит фигуранткой дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее обвиняют в хищении на проекте «Учитель года». Тверской суд Москвы арестовал бывшего замминистра, она пробудет под стражей до 6 декабря.

Ольга Шагиева
Общество

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 09:30
    Золотого унитаза не было что ли ?
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  • Анонимно 09:42
    Ракова это типичное лицо современной учительницы, банкирши и профессорши.
    Но содержать её в камере с уголовницей это перебор.
    Если суд решит, что она мошенница, то тогда можно и к уголовнице в камеру.
    Пока нельзя.
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  • Анонимно 09:54
    99 процентов задержанных сидят в таких условиях. Это не унизительно?
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  • Анонимно 09:58
    Как она хотела и вообще как вы хотите, чиновники, воровать до конца дней. Привыкли, что все безнаказанно.
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  • Анонимно 10:04
    Всем можно а ей нельзя. На общих основаниях.
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