В Челнах торговые центры не будут закупать специальные системы для считывания QR-кодов

Фото: Максим Платонов (архив)

Торговые центры Набережных Челнов не собираются покупать специальное оборудование для считывания QR-кодов. На входе достаточно просто продемонстрировать код.

Если у сотрудников возникнут подозрения в его подлинности, то считать его можно будет с помощью приложения в телефоне, рассказал директор ТЦ «Омега» Хамид Бегишев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В «Торговом квартале» арендаторов уведомили о том, что с понедельника вход и нахождение в торговом центре для покупателей, продавцов и работников ТЦ будет возможен только при предъявлении QR-кода. Во избежание очередей и конфликтов там порекомендовали заранее распечатывать на бумажном носителе и иметь при себе персональные QR-коды, пишут «Челнинские известия».



Сегодня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что введение QR-кодов откладывается до 1 ноября. Это делается по просьбе бизнеса, который еще не успел купить специальные системы для считывания кодов.

Татьяна Леухина