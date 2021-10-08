Овечкин, Кучеров и Василевский первыми вошли в состав сборной России на ОИ-2022

Сборная России определилась с тройкой хоккеистов, которые первыми вошли в состав команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Первыми игроками сборной на Играх-2022 стали два игрока действующего чемпиона НХЛ «Тампы-Бэй» вратарь Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров. Также в состав вошел форвард Александр Овечкин из «Вашингтона».

Расширенный список хоккеистов сборной России будет определен до 15 октября.

Напомним, ранее стало известно, что в увеличенный состав национальной команды войдет форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.