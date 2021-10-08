В Челнах сменился глава отдела опеки и попечительства
В Набережных Челнах сменился руководитель отдела опеки и попечительства. Этот пост заняла бывший замдиректора школы №28 Наталья Максимова.
У нее высшее образование по специальности «филолог-преподаватель». Максимова начала трудовую деятельность в 1996 году в детской музыкальной школе при татарской национальной средней школе №4. С 2011 года — заместитель директора по воспитательной работе школы №28, с 2015 года — заместитель директора по учебно-воспитательной работе, сообщается на сайте мэрии автограда.ОбществоВласть Татарстан
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