В исполкоме Челнов назначили нового начальника отдела опеки и попечительства

В исполкоме Набережных Челнов назначили нового начальника отдела опеки и попечительства. Им стала Ринара Имамова, занимавшая до этого должность главного специалиста отдела общего образования управления образования.

Как сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда, Имамова с 2010 года работала учителем начальных классов в школе №43. В этой же образовательной организации она занимала должность заместителя директора по учебной работе.

С октября 2019 года должность руководителя отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов занимала Эльвира Валиева.

Ранее стало известно, что Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома возглавил директор муниципальной УК «Центральный» Ильдар Гайнуллин. Подробнее в материале «Реального времени».

Татьяна Демина