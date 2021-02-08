В исполкоме Челнов назначили нового начальника отдела опеки и попечительства
В исполкоме Набережных Челнов назначили нового начальника отдела опеки и попечительства. Им стала Ринара Имамова, занимавшая до этого должность главного специалиста отдела общего образования управления образования.
Как сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью автограда, Имамова с 2010 года работала учителем начальных классов в школе №43. В этой же образовательной организации она занимала должность заместителя директора по учебной работе.
С октября 2019 года должность руководителя отдела опеки и попечительства исполкома Набережных Челнов занимала Эльвира Валиева.
Ранее стало известно, что Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения челнинского исполкома возглавил директор муниципальной УК «Центральный» Ильдар Гайнуллин. Подробнее в материале «Реального времени».
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