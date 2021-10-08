В Казани задержали молодого человека, объявленного в федеральный розыск в мае после драки

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани задержали молодого человека 2000 г.р., объявленного в федеральный розыск в мае этого года после драки на ул. Отрадной. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанному грозит лишение свободы на срок до 12 лет, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Драка произошла поздно ночью 27 мая этого года между 37-летним казанцем и компанией молодых людей. В результате житель Казани получил тяжкий вред здоровью. По горячим следам удалось задержать двух молодых людей 15 и 16 лет. Третьего участника драки объявили в федеральный розыск и спустя несколько месяцев задержали на квартире знакомого.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в Елабуге задержали участников массовой драки, произошедшей рядом с одним из городских кафе. Инцидент произошел на фоне разногласий между посетителями заведения. Возбудили уголовное дело по признакам хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ).



Диана Жиленкова