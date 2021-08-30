В России выявлено рекордное за 8 лет число коррупционных преступлений

В России было выявлено 24,5 тыс. коррупционных преступлений за последние 7 месяцев. Это максимум за 8 лет, сообщает ТАСС.

— В текущем году зафиксировано максимальное за 8 лет число выявленных преступлений коррупционной направленности (24,5 тыс.). Относительно прошлого года их количество возросло на 16,5%», — говорится в сообщении.

В этому году около половины коррупционных преступлений пришлось на взяточничество. Доля таких преступлений увеличилась на 27,4% относительно аналогичного периода 2020 года. Размер взятки не превышал 10 тыс. рублей в каждом третьем случае.

Кроме того, в этом году сократилось количество преступлений, расследование по которым было приостановлено. В половине случаев это было связано с необходимостью розыска подозреваемого или обвиняемого.

В Татарстане за первое полугодие уровень коррупции вырос, сообщил главный советник Управления президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. В республике за этот период выявили 800 коррупционных преступлений — это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Нечаев