В Йошкар-Оле оштрафовали экс-главврача роддома, откуда похитили младенца

Бывшего главврача перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда в 2020 году похитили новорожденного ребенка, оштрафовали на 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Экс-главврач признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Суд назначил ему наказание в размере 80 тысяч рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Напомним, в марте 2020 года из палаты роддома была похищена девочка, пока мать ребенка находилась на процедурах. По словам свидетелей, в тот день они видели на территории больницы женщину, которая там не лежала.

Были возбуждены уголовные дела по статье 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего) и статье 293 УК РФ (халатность). Младенца нашли в тот же день, похитительницу в декабре 2020 года осудили на шесть лет колонии общего режима. Главврач был освобожден от должности.

Ольга Шагиева