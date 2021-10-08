В Казани временно ограничат движение на шести улицах

В Казани ограничено движение транспорта на шести улицах города до 4 ноября. Отмечается, что будет проводиться реконструкция автоматизированной системы управления дорожным движением. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Закрытие действует на следующих участках:

ул.Рихарда Зорге, 39;

ул.Хусаина Мавлютова, 17 и на пересечении с ул. Сыртланововой;

ул.Островского, 57а;

ул.Залесная, 2б;

ул.Гаврилова, 30г;

ул.Дементьева, 3/3.

Фото: kzn.ru

В Казани будет временно ограничено движение по тротуару по улице Петербургской. С 12 октября по 15 декабря будет закрыт проход в районе здания по адресу Петербургская, 28.

Алексей Нечаев