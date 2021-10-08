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В Казани временно ограничат движение на шести улицах

11:24, 08.10.2021
В Казани временно ограничат движение на шести улицах
Фото: kzn.ru

В Казани ограничено движение транспорта на шести улицах города до 4 ноября. Отмечается, что будет проводиться реконструкция автоматизированной системы управления дорожным движением. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

Закрытие действует на следующих участках:

  • ул.Рихарда Зорге, 39;
  • ул.Хусаина Мавлютова, 17 и на пересечении с ул. Сыртланововой;
  • ул.Островского, 57а;
  • ул.Залесная, 2б;
  • ул.Гаврилова, 30г;
  • ул.Дементьева, 3/3.
Фото: kzn.ru

В Казани будет временно ограничено движение по тротуару по улице Петербургской. С 12 октября по 15 декабря будет закрыт проход в районе здания по адресу Петербургская, 28.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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