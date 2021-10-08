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Минниханов: зачастую интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории

10:59, 08.10.2021
Минниханов: зачастую интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету РТ обратил внимание, что зачастую интересы застройщиков не соотносятся со стратегическими планами развития территории.

Из-за этого возникает перегрузка транспортной сети, разбалансированность рынка труда, нехватка социальной и прочей инфраструктуры. Для решения этой проблемы в республике нужна программа развития территорий, в том числе Лаишевского узла, заявил Минниханов.

ОбществоВласть Татарстан

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