Минниханов обозначил основные задачи перед промышленной отраслью Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Государственному совету РТ обозначил основные задачи перед промышленной отраслью Татарстана. Во-первых, это повышение эффективности труда и цифровизация.
Минниханов отметил, что индекс готовности татарстанских предприятий к цифровизации составляет всего 2,7 из 5, то есть лишь каждое четвертое предприятие готово к технологическим инновациям.
Среди прочих задач — увеличение экспорта, промышленная безопасность и кадровое обеспечение.
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