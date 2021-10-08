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Промышленность

Минниханов обозначил основные задачи перед промышленной отраслью Татарстана

10:51, 08.10.2021
Минниханов обозначил основные задачи перед промышленной отраслью Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе послания Государственному совету РТ обозначил основные задачи перед промышленной отраслью Татарстана. Во-первых, это повышение эффективности труда и цифровизация.

Минниханов отметил, что индекс готовности татарстанских предприятий к цифровизации составляет всего 2,7 из 5, то есть лишь каждое четвертое предприятие готово к технологическим инновациям.

Среди прочих задач — увеличение экспорта, промышленная безопасность и кадровое обеспечение.

Промышленность Татарстан

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