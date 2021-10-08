Минниханов сообщил, что в Татарстане учредили новую госнаграду — медаль «Родительская доблесть»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодного послания Госсовету РТ заявил, что поддержка семей, в частности многодетных, — безусловный приоритет властей республики.

Он отметил, что недавно президент России Владимир Путин учредил новый праздник — День отца, «что позитивно воспринято людьми, особенно отцами».

— Без отцов у нас ничего получится, отцы нам нужны, — заявил Минниханов и сообщил, что в Татарстане в связи с появлением нового праздника в России решено учредить новую государственную награду — медаль «Родительская доблесть».

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Указ об установлении Дня отца Путин подписал в начале этого месяца. Его будут отмечать в третье воскресенье октября. Ближайший праздник выпадает на 17 октября. Дата установлена в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.



Татьяна Демина