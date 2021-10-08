В восьми парках Татарстана потратят 10,8 млн на ремонт с обновлением малых архитектурных форм

В Татарстане потратят 10,8 млн на восстановление общественных пространств с обновлением малых архитектурных форм восьми парков. Тендер появился на портале госзакупок.

Согласно документации, будут проведены работы по закупке и монтажу, а также пуско-наладке нового освещения в парке «Континент», заменено искусственное покрытие на футбольной площадке в парках «Сосновая роща» и «Крылья советов». Также расширят баскетбольную площадку в парке «Крылья советов», проведут строительно-монтажные работы по замене брусчатки у памятного камня. В парке им. Горького установят устройство отведения сбора воды путем монтажа лотков водоотвода, гасителя и водосборника и шлагбаум. В парке «Калейдоскоп» проведут монтаж и демонтаж наружного освещения.

В сентябре сообщалось, что в казанском парке «Черное озеро» появится навигация и малые архитектурные формы.

Ольга Шагиева