Минниханов: содержание общественных пространств прямая обязанность муниципалитетов
Содержание общественных пространств прямая обязанность муниципалитетов. Об это рассказал на ежегодном послании Государственному совету РТ президент Татарстана Рустам Минниханов.
Замечания были к Набережным Челнам, Бугульминскому, Лаишевскому, Кукморскому и Рыбно-Слободскому районам РТ. От жителей Татарстана и руководств районов ожидают бережное отношение к общественным пространствам.ОбществоВласть Татарстан
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