В Татарстане заметили стаю больших белых цапель — они занесены в Красную книгу РТ

В Татарстане заметили стаю больших белых цапель, занесенных в Красную книгу РТ. Птицы являются редким и уязвимым видом в связи с их низкой численностью и малой распространенностью, сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

Больших белых цапель заметили 5 лет назад рядом с деревней Красный Яр на реке Шешма. В это раз птиц увидели недалеко от заказника «Чистые луга» на озере Степное, рассказал его сотрудник Роман Гринин.

Чаще всего белые цапли обитают в степной и лесостепной зонах. В последние годы в Татарстане их видели в Агрызском, Актанышском, Альметьевском, Буинском, Бугульминском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Новошешминском, Рыбно-Слободском и Спасском районах.

В апреле в Татарстане нашли редкого ядовитого тарантула, занесенного в Красную книгу РТ. Его называют мизгирем, он обитает на территориях от Средней Азии до средней полосы России, но встречается и в республике. Здесь проходит граница его ареала.

Татьяна Демина