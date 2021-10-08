Участок улицы Петербургской в Казани временно закроют для прогулок

В Казани будет временно ограничено движение по тротуару по улице Петербургской. Об этом сообщается на сайте исполкома города.

С 12 октября по 15 декабря будет закрыт проход в районе здания по адресу Петербургская, 28.

Это связано с проведением строительных работ.

Ранее в Казани частично закрыли для движения улицу Островского. Ограничения связаны с работами по устройству кабельных сетей.

Ольга Шагиева