В Казани частично закроется для движения улица Островского

По улице Островского в Казани на время ограничат движение по автомобильной дороге. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов города.

Участок ул. Островского возле дома №1 по ул. Хади Такташа будет закрыт для пешеходов с 8 по 10 ноября. Ограничения связаны с работами по устройству кабельных сетей.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, в Казани ограничат движение на участке улицы Туфана Миннуллина из-за устройства кабельных сетей. Движение будет ограничено возле дома №10а по ул. Туфана Миннуллина с 18 по 20 октября.



Алексей Нечаев