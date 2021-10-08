Стало известно, как распознать телефонных мошенников

Телефонных мошенников можно распознать по словам «лицевой счет» и «финансовая ячейка». Об этом говорится в исследовании компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

Эксперты проанализировали методики, обнаруженные правоохранительными органами в «криминальном кол-центре» в Киеве. Аналитики заметили, что мошенники все реже используют банковские базы данных и чаще всего выманивают информацию о счетах во время разговора. Мошенники используют легенду о якобы оформленном кредите с использованием «лицевого счета», который привязан к паспортным данным. Чтобы деньги не ушли со счета, жертва диктует номер банковского счета для перевода на якобы безопасный счет. При этом жертву предупреждают не сообщать кому-либо о звонке.

«Слова «лицевой счет» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», — передает «РИА Новости» слова гендиректора DeviceLock DLP Юрия Томашко.

Ранее Сбербанк назвал «столицу» телефонного мошенничества — украинский город Днепр.

Ольга Шагиева