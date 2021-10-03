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Сбербанк назвал «столицу» телефонного мошенничества

07:47, 03.10.2021 2
Сбербанк назвал «столицу» телефонного мошенничества
Фото: pixabay.com

«Столицей» телефонного мошенничества можно назвать украинский город Днепр. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По подсчетам экспертов, в конце прошлого года количество мошеннических кол-центров там достигало около тысячи. По последним данным, в Днепре работают около 150 кол-центров, которые совершают звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. Обычно раньше они представлялись службой безопасности банка.

Фото: kzn.ru

Банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни — десять тысяч звонков. Примерно половина россиян на такие звонки не отвечает, но в 1% случаев мошенникам удается «переговорить» собеседника и убедить перевести деньги, передает «РИА Новости».

Согласно исследованию сервиса SuperJob, 16% опрошенных россиян хоть раз в жизни распрощались с деньгами или другой своей собственностью, попавшись на удочку телефонных мошенников.

Татьяна Леухина
ТехнологииОбществоЭкономикаБюджетБанки

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:55
    США бы назвали это русскими хакерами и объявили жёсткие санкции. Почему наши сглатывают и не морщатся? Значит есть какой то профит и для грефа?
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    Анонимно 10:51
    а почему ты и большее чем полстраны использует американсуую технику? наверное есть какаято связь?
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