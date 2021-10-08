В Челнах прокурор обратился с требованием устранить нарушения требований безопасности в школах

В Набережных Челнах прокурор города обратился в суд с требованием к школам устранить нарушения в области пожарной безопасности и противодействии терроризму. Об этом сообщается на сайте городского суда.

«Прокурор города Набережные Челны в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исками к муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям (школам) о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в области пожарной безопасности и противодействии терроризму», — говорится в сообщении.

Суд требование надзорного ведомства удовлетворил полностью. Решения суда в законную силу не вступили.

Ранее стало известно, что директор расстрелянной гимназии №175 Амина Валеева стала обвиняемой. Уголовное дело против нее возбудили по признакам преступной халатности, которая обернулась трагедией. Новый статус Валеевой силовики не афишировали, с ходатайством по избранию ей меры пресечения не выходили. Ведь ранее неоднократно сообщалось, что именно действия директора расстрелянной гимназии в режиме ЧП помогли спасти жизни: после первых же выстрелов она по школьному радио дала команду закрыть все двери и продублировала это сообщение в мессенджере для педагогов.

Ольга Шагиева