Правительство России поручило проработать критерии стандартного жилья с мебелью

Фото: Роман Хасаев

Правительство России поручило Минстрою и Минпромторгу проработать стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки сдаваемого жилья, пишут «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Отмечается, что цена квартиры при этом вырастет не более чем на 5%, а для граждан такая мебель будет стоить на 40–50% дешевле. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России выступила с этим предложением и направила его в аппарат правительства.

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— По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт, — подчеркнул президент Ассоциации Александр Шестаков.

Эксперты консалтинговой группы проанализировали ситуацию с ценами на квартиры в 20 крупных городах России. В десятку городов с наибольшим ростом средней стоимости квадратного метра с января 2021 года попали Краснодар (+28,82%), Омск (+22,69%), Нижний Новгород (+20,92%), Казань (+18,11%), Воронеж (+14,49%), Тюмень (+14,11%), Новосибирск (+12,62%), Екатеринбург (+11,79%), Красноярск (+11,73), Санкт-Петербург (+11,6%).



Алексей Нечаев